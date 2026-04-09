Terrore a Formia | assalto alla stazione arrestato con bimba a bordo

L’8 aprile 2026 a Formia, un uomo è stato fermato dalla polizia dopo aver tentato di avvicinare l’ex moglie e le figlie presso la stazione ferroviaria. L’uomo, armato di coltello, era accompagnato dalla figlia minore, che si trovava a bordo del veicolo di trasporto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato. Non ci sono state altre persone coinvolte e nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Un uomo è stato arrestato l’8 aprile 2026 a Formia dopo aver tentato di intercettare l’ex moglie e le figlie presso la stazione ferroviaria, armato di coltello e accompagnato dalla figlia minore. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione dell’attuale compagna del soggetto. Quest’ultima ha avvertito le autorità che l’uomo era partito da Velletri a bordo di una Fiat 500, portando con sé una bambina di tre anni. Il coordinamento tra le diverse forze dell’ordine è stato immediato. La comunicazione è partita dal commissariato sezionale Tor Carbone di Roma, arrivando poi alla questura di Latina, dove gli agenti di Gaeta e Formia hanno iniziato il monitoraggio degli accessi cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Formia: assalto alla stazione, arrestato con bimba a bordo Formia, armato di coltello cerca l’ex moglie e le figlie alla stazione: arrestatoFormia, 8 aprile 2026 – La polizia della questura di Latina ha arrestato un uomo accusato di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale,... Violenza alla stazione di Formia, una donna aggredisce gli agenti della PolferNei suoi confronti è scattato un Dacur, provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, della durata di un anno. Assalto a un portavalori e sparatoria con i carabinieri sulla Lecce-Brindisi, terrore sulla superstrada. Tre banditi arrestatiDi nuovo scene da far west sulle strade pugliesi. Momenti di terrore poco fa sulla superstrada 623 Lecce–Brindisi, all’altezza di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un portavalori, dando ... ilmessaggero.it Assalto a un portavalori e sparatoria con i carabinieri sulla Lecce-Brindisi: terrore sulla superstradaDi nuovo scene da far west sulle strade pugliesi. Momenti di terrore poco fa sulla superstrada 623 Lecce–Brindisi, all’altezza di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un portavalori, dando ... leggo.it