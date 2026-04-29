Raid vandalico alla stazione Centrale di Treviglio | fermato un 24enne

Nella notte, la stazione Centrale di Treviglio è stata oggetto di un raid vandalico. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato un 24enne sospettato di essere coinvolto nell'atto. La polizia sta procedendo alle verifiche e ad eventuali ulteriori accertamenti sul caso. Non sono state rese note altre informazioni riguardo ai danni o alle motivazioni dietro l'episodio.

Treviglio. È stato fermato il presunto responsabile del raid vandalico alla stazione Centrale di Treviglio. Si tratta di un 24enne nordafricano già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata la denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. La sua posizione è ora al vaglio dell’ ufficio immigrazion e. I fatti risalgono alla notte tra martedì e mercoledì 29 aprile. Intorno alle 2.30, l’uomo avrebbe iniziato a colpire con sassi e a sprangate le vetrate lato sud che si affacciano sui servizi, sulla sala d’attesa e sul bar. In pochi minuti ha devastato diversi vetri, senza però commettere furti. A dare l’allarme sono stati alcuni testimoni che, sentendo i rumori dei vetri infranti, hanno contattato il 112.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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