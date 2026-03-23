Un incendio doloso ha colpito nella notte il quartiere di Golders Green, nel nord di Londra, dove si trova una delle più grandi comunità ebraiche della capitale britannica. Quattro ambulanze appartenenti a un’ organizzazione di volontariato per il soccorso sono state date alle fiamme in quello che la polizia sta trattando come un attacco antisemita. Le esplosioni, avvertite intorno all’1.40 di notte, hanno svegliato numerosi residenti della zona. Sul posto sono intervenute sei autopompe e circa 40 vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo, dichiarato sotto controllo intorno alle 3 del mattino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le ambulanze appartenevano all’organizzazione Hatzola Northwest. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ambulanze incendiate a Londra, attacco nella comunità ebraica di Golders Green. Starmer: “Sconvolgente”

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