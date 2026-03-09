Acqua come arma | droni colpiscono impianti nel Golfo

Un attacco con droni ha colpito un impianto di desalinizzazione nel Bahrein, causando danni all'impianto. L'evento rappresenta un episodio rilevante nella regione del Golfo, dove si sono verificati altri attacchi simili recentemente. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente. L’attacco ha coinvolto un impianto che fornisce acqua alla zona.

Un attacco con droni ha colpito un impianto di desalinizzazione nel Bahrein, segnando l'inizio di una nuova fase nella crisi idrica regionale. Il conflitto in corso minaccia direttamente la risorsa più vitale per i paesi del Golfo, trasformando l'acqua da semplice necessità a bersaglio strategico. Le dichiarazioni ufficiali indicano che l'approvvigionamento idrico di trenta villaggi iraniani è stato compromesso da un presunto intervento degli Stati Uniti sull'isola di Qeshm. Mentre il Bahrein conferma danni materiali alla sua infrastruttura critica, si apre uno scenario in cui la sopravvivenza stessa delle popolazioni dipende dalla capacità di proteggere queste strutture vitali.