Territorio tradizione e avanguardia | con De Giusti il prosecco diventa filosofia di vita e futuro

Un’intervista che sembrava nata per caso si trasforma in un viaggio nel mondo del prosecco, tra tradizione e innovazione. La conversazione mette in luce come il territorio e le tecniche di produzione si combinino per dare vita a un prodotto che rappresenta più di una semplice bevanda, diventando una vera e propria filosofia di vita e un progetto per il futuro. La discussione si svolge attraverso parole che riflettono passione e attenzione per le origini e le innovazioni del settore.

Gafi, l’attività finanziaria cresce del 36%. Caputo: Sosteniamo la transizione delle Pmi Resca, Confimprese: Inflazione, il carrello pesa sempre di più. Rischio frenata dei consumi Azione, nuova sede a Napoli. Luigi Bosco: Pronti per la sfida delle Comunali 2027 “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte Gafi, l’attività finanziaria cresce del 36%. Caputo: Sosteniamo la transizione delle Pmi Resca, Confimprese: Inflazione, il carrello pesa sempre di più. Rischio frenata dei consumi Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Gafi, l’attività finanziaria cresce del 36%.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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