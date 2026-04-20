‘Tempo malattia e filosofia’ conferenza con Giuseppe De Vita e Caterina Simoncello

Martedì 21 alle 17 si terrà nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara una conferenza dedicata ai temi di tempo, malattia e filosofia. L’evento vedrà la partecipazione di Giuseppe De Vita e Caterina Simoncello, che affronteranno argomenti legati a questi aspetti attraverso le loro riflessioni. L’incontro si svolgerà in un ambiente pubblico e aperto al pubblico interessato.

‘Tempo, malattia e filosofia’: sono questi i temi su cui si concentreranno le riflessioni di Giuseppe De Vita e Caterina Simoncello nel corso della conferenza in programma martedì 21 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. L'incontro, a cura dell'Istituto Gramsci.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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