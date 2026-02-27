Calderone | Condividiamo una visione umanocentrica dell' AI nel mondo del lavoro – Il video

Un rappresentante ha dichiarato che si condividono una visione umanocentrica dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo. In un video, ha spiegato che, insieme a colleghi di Francia e Germania, si discute delle evoluzioni e delle transizioni che interessano il mondo del lavoro attuale. La comunicazione si è svolta a Roma il 27 febbraio 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2026 "Con i nostri omologhi di Francia e Germania condividiamo anche quelle che sono le evoluzioni, le transizioni, del nostro mondo del lavoro. In alcuni settori industriali specifici e condividiamo anche un approccio all’intelligenza artificiale che abbia una impostazione che è quella che l’Italia ha dato nel piano di azione del G7 2024, riproposto anche al G7 canadese, e che noi consegniamo anche alla Francia che è il paese G7 quest’anno. Una visione umanocentrica, quindi la persona al centro, i lavoratori e le lavoratrici al centro” così la Ministra del Lavoro Marina Calderone, a margine dell'evento "Ai e Lavoro", tenutosi al Tempio di Adriano a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

