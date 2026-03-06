Alternativa Popolare per Torrevecchia vota contro il bilancio | Visione diversa sulla gestione delle risorse

Il gruppo di minoranza Alternativa Popolare per Torrevecchia ha votato contro l’approvazione del bilancio comunale, spiegando che la loro opposizione deriva da una diversa interpretazione su come devono essere gestite le risorse pubbliche. La decisione è stata comunicata durante la riunione consiliare, senza ulteriori dettagli sulle proposte alternative o sulle modalità di distribuzione delle risorse.

Il gruppo di minoranza Alternativa Popolare per Torrevecchia ha espresso voto contrario all’approvazione del bilancio comunale, motivando la decisione con una diversa visione sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Secondo i rappresentanti dell’opposizione, “le priorità di spesa individuate dall’amministrazione non coincidono con quelle ritenute necessarie per il territorio”. La minoranza, guidata da Massimo Pasqualone, attraverso l’intervento del consigliere Luca Lamonaca ha tuttavia riconosciuto un elemento positivo nel documento finanziario: “l’accantonamento di fondi destinati alla pulizia e all’ordine delle strade. Si tratta di un tema che - come sottolineato dai consiglieri, è stato oggetto di numerosi solleciti nel corso degli anni”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

