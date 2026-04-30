Terremoto in Friuli il vescovo Castellucci e una delegazione della Diocesi di Carpi a Gemona e nella parrocchia di Pignano

Il 6 maggio 2026 ricorre il cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, provocando la morte di 990 persone e lasciando decine di migliaia di sfollati. In occasione di questa ricorrenza, il vescovo e una delegazione della Diocesi di Carpi si sono recati a Gemona e nella parrocchia di Pignano, zone particolarmente colpite dal sisma. Il viaggio intende ricordare l’evento e le vittime di quel disastro naturale.

Il 6 maggio 2026 ricorre il 50esimo anniversario della prima scossa del disastroso terremoto che distrusse innumerevoli paesi del Friuli, causando la morte di 990 persone e decine di migliaia di sfollati. Le Istituzioni civili e l’Arcidiocesi di Udine hanno predisposto un ricco programma di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Il vescovo della Diocesi di Benevento saluta la comunitàIl vescovo di Benevento si congeda dalla diocesi con un messaggio di gratitudine, unità e amore cristiano, invitando i fedeli a unirsi a lui per... Leggi anche: Monsignor Michele Morandi è il nuovo vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Terremoto, alla Messa di Gemona 32 diocesi gemellate. Lamba: Il loro aiuto fu fondamentale. Adesioni ancora aperte; Pignano, gonfalone a nuovo per la comunità. Terremoto in Friuli: mons. Cipolla (Padova), il 50° anniversario occasione per fare memoria ma anche per dire grazie a quanti hanno servito e aiutatoÈ passato mezzo secolo da quel 6 maggio 1976, quando un fortissimo terremoto stravolse le vite di migliaia di famiglie, distrusse paesi, mise in ginocchio una regione, provocò migliaia e migliaia di m ... difesapopolo.it Friuli, il terremoto e la biele steleSono trascorsi cinquant'anni dal terremoto in Friuli, cui seguì un raro esempio di solidarietà e di sussidiarietà ... ilsussidiario.net "Il Vescovo di Carpi Mons. Erio Castellucci con i Presbiteri e i Diaconi della Diocesi affidano a Cristo Sacerdote e Buon Pastore don Alberto Bigarelli che ha concluso la sua esistenza terrena, donata al servizio del Signore e dei fratelli nella Chiesa. Lo affida al - facebook.com facebook