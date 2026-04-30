Terremoto Biennale | si dimette la Giuria internazionale

La Giuria internazionale della 61a Esposizione internazionale d’Arte si è dimessa. La manifestazione, prevista per il 9 maggio, vedeva alla guida Solange Farkas e comprendeva anche Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. La decisione di lasciare l’incarico è stata comunicata nei giorni scorsi, lasciando incerto il percorso dell’evento.

Si è dimessa la Giuria internazionale della 61a Esposizione internazionale d’Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia, all’indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura. Di male in peggio: tutte le fratture della Biennale. Questo è l’ultimo capitolo di un’edizione tumultuosa ancora prima della sua apertura ufficiale per il 9 maggio. Recentemente la giuria internazionale aveva deciso di non assegnare premi ad artisti legati a Paesi i cui leader sono accusati di crimini internazionali, misura che riguarda in particolare Russia e Israele.🔗 Leggi su Open.online TERREMOTO A PALMI DI MAGNITUDO 5.0 SENTITO PURE NELLA CALABRIA IONICA MESSINA E PUGLIA ALLE 5:50 Notizie correlate Biennale, si è dimessa la Giuria internazionaleVENEZIA - La Biennale non ha ancora aperto i battenti al pubblico ma nel frattempo non risparmia i colpi di scena: si è dimessa la Giuria... Si è dimessa la Giuria internazionale della Biennale di VeneziaSi è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe...