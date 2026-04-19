Nino D’Angelo ha partecipato a un’intervista a Verissimo, durante la quale ha parlato di alcuni periodi difficili della sua vita. Ha ricordato momenti legati alla perdita della madre, affrontando anche questioni legate alla camorra e alla depressione. L’artista ha condiviso dettagli personali, descrivendo come alcuni eventi lo abbiano segnato profondamente nel corso degli anni. La sua testimonianza ha suscitato grande attenzione tra il pubblico.

Nino D’Angelo si è raccontato a Verissimo ripercorrendo alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita. Un racconto fatto di paura, dolore e rinascita, in cui la minaccia della camorra si intreccia con la perdita della madre e la battaglia contro la depressione. Nell’intervista però ha condiviso anche un episodio simpatico che riguarda suo padre. E alla fine dell’intervista è arrivato anche un videomessaggio di suo nipote, che potete vedere qui sotto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Il cantante napoletano ha rievocato il momento drammatico che lo costrinse a lasciare Napoli, la città che lo aveva reso una star della musica popolare.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Avevo dimenticato che mia madre era morta”: Nino D’Angelo, il racconto choc tra camorra, lutti e depressione

Notizie correlate

Nicole Kidman: «Stavo per salire sul palco quando ho saputo che mia madre era morta. Non sapevo come andare avanti»Nicole Kidman ha ricordato quel momento, uno dei più dolorosi della sua vita: durante un incontro con la conduttrice Hoda Kotb a HISTORYTalks,...

Leggi anche: Assalto portavalori, il racconto choc della studentessa rapinata: "Ho detto che avevo una bambina piccola"

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Australia — Yellow Water Billabong. Il tempo degli uomini; Le maestre forse non piacevano perché più grezze ma in quei video non ho visto dei mostri; Paolo Belli a Ciao Maschio: Ho conosciuto la povertà, avevo i buchi nelle scarpe; Viola Davis su Meryl Streep: Nessuno osò dirle che aveva dimenticato la battuta.

Pierina Paganelli/ Manuela: Mia suocera mi disse che non avevo mai amato Giuliano: io chiamai Louis…A Dentro la notizia e La vita in diretta si torna sul giallo di Pierina Paganelli: ecco le dichiarazioni di Manuela Bianchi sulla suocera Si torna sul giallo di Pierina Paganelli a Dentro la notizia e ... ilsussidiario.net