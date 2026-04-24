Il conto del Ventennio tra lutti e macerie la Sicilia non ha più rialzato la testa

Nel 1922, l’Italia affida il potere a Mussolini mentre il paese si trova con un debito di 90 miliardi di lire, superiore al 150% del PIL, e attraversa un periodo di tensioni e instabilità. La Sicilia, colpita da decenni di conflitti e devastazioni, non è riuscita a riprendersi dalle conseguenze del Ventennio, un’epoca segnata da lutti e distruzioni. La regione, ancora oggi, fatica a rialzarsi dopo quei decenni di crisi.

Nel 1922 l’Italia consegna il governo a Benito Mussolini con un debito di 90 miliardi di lire, oltre il 150% del PIL, e un Paese inquieto ma vivo. L’economia respira, le piazze discutono, la lira zoppica ma cammina. Il fascismo arriva come un contabile muscolare: disciplina salariale, ordine per.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Referendum, sondaggio della Fondazione Chiazzese: in Sicilia affluenza al 35%, testa a testa tra sì e noL'affluenza in Sicilia in occasione del referendum sulla giustizia è stimata tra il 30 e il 35%. Bremer recuperato e Kelly in crescita: così la Juve ha rialzato il muro in difesaC’ è stato un febbraio nero come la notte in cui la Signora subiva un gol a ogni respiro: uno dal Parma, tre dall’Atalanta, due dalla Lazio, tre... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il conto del Ventennio, tra lutti e macerie la Sicilia non ha più rialzato la testa; La rivoluzione sarà un pranzo di gala. Cibo e antifascismo nell’Italia del Ventennio; Voglio uccidere Mussolini; A Galleria Toledo, per la Liberazione va in scena Dux in scatola - Autobiografia d’oltretomba di Mussolini Benito. Da Mussolini cittadino onorario ai raduni nostalgici, dai falsi che autorizzano la narrazione distorta del Ventennio alle ambiguità della politica: vademecum sul revisionismo strisciante Nel giorno della Liberazione Il nuovo numero de L'Espresso da oggi, 24 a - facebook.com facebook La trattoria che voleva riaprire il 25 aprile con canzoni e simboli del ventennio. Il Comune ha vietato l'inaugurazione. Varallo, Italia 2026. #Pietre @repubblica x.com