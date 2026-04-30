Terre d’Irpinia al Concerto del Primo Maggio di Roma
Terre d’Irpinia ha partecipato al Concerto del Primo Maggio a Roma, proseguendo il suo percorso di promozione territoriale dopo l’esperienza a Casa Sanremo. La band ha calcato uno dei palcoscenici più noti della musica italiana, portando la propria musica davanti a un pubblico numeroso. La partecipazione si inserisce in una serie di iniziative volte a valorizzare le caratteristiche della regione e a portare la sua musica a livello nazionale.
Dopo l’esperienza a Casa Sanremo, Terre d’Irpinia continua il proprio percorso di valorizzazione del territorio approdando in uno dei palcoscenici più iconici della scena musicale italiana: il Concerto del Primo Maggio di Roma. In occasione di questo appuntamento, Terre d’Irpinia sarà presente.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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