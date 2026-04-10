Sono stati annunciati i dodici progetti che si contenderanno il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma durante la finale di 1MNEXT 2026. Il contest, dedicato agli artisti emergenti della scena musicale italiana, ha selezionato i finalisti tra numerosi partecipanti. La manifestazione rappresenta un momento di attenzione verso i nuovi talenti e si svolgerà con esibizioni dal vivo dei progetti scelti.

Il percorso verso il palco del Concerto del Primo Maggio entra nel vivo. 1MNEXT2026, il contest dedicato agli artisti emergenti e punto di riferimento per la nuova musica italiana, ha annunciato i 12 progetti che accedono alla finale live. Ideato e prodotto da iCompany, nell’ambito del Concertone promosso da CGIL, CISL e UIL, il contest si conferma anche quest’anno un’importante vetrina per i nuovi talenti della scena musicale italiana. Dai 1700 iscritti ai 12 finalisti. Sono stati oltre 1700 i progetti candidati a questa edizione. Dopo una prima selezione, 120 artisti sono approdati alla semifinale, dove sono stati valutati attraverso un sistema che ha combinato il voto della giuria di qualità (75%) e quello del pubblico online (25%). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - 1MNEXT 2026: ecco i 12 finalisti del contest del Concerto del Primo Maggio di Roma

Leggi anche: Al concerto del primo maggio anche il pizzaiolo Enzo Piedimonte

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via di normalizzazione la...

Dal Pollino al Concertone del Primo maggio: due calabresi tra i finalisti di 1MNEXTBAMBINA e TUFO conquistano la finale del contest del Primo Maggio: possibile doppio approdo sul palco di Piazza San Giovanni ... cosenzachannel.it

1MNEXT 2026, selezionati 120 artisti emergentiSono oltre 1700 le candidature arrivate per 1MNEXT 2026, il contest dedicato agli artisti emergenti legato al Concerto del Primo Maggio. Dopo una prima selezione, la direzione artistica ha scelto 120 ... ilmessaggero.it