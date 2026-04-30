Terrari e biodiversità un workshop immersivo nel verde di San Rossore

Il prossimo 17 maggio, a partire dalle 15, si terrà un workshop dedicato ai terrari e alla biodiversità nel parco di San Rossore. L’evento è promosso dall’associazione LuMe e dal progetto Demetra, e prevede un’attività immersiva nel verde, rivolta a chi desidera conoscere meglio questo mondo e le sue caratteristiche. La giornata si svolgerà all’interno di uno spazio dedicato, con attività pratiche e momenti di approfondimento.

Entra nel mondo dei terrari e scopri la magia della biodiversità. L’associazione LuMe, insieme al progetto Demetra, organizza per domenica 17 maggio, a partire dalle 15.30, un workshop immersivo tra natura e creatività all’interno del Parco di San Rossore. Un’occasione per avvicinarsi al mondo dei piccoli ecosistemi in vetro e comprendere da vicino l’equilibrio della natura in miniatura, mettendosi alla prova in prima persona e portando a casa il proprio terrario. Il programma prevede una giornata all’insegna della scoperta e della creatività: si inizierà con una passeggiata all’interno delle aree protette del parco accompagnati da una guida escursionistica, per poi proseguire con un laboratorio pratico di creazione del terrario a cura dell’associazione Demetra.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrari e biodiversità, un workshop immersivo nel verde di San Rossore Notizie correlate Sumi-e: scopri l’arte del pennello con un workshop immersivo? Cosa sapere Federico Pugliese guida il workshop di Sumi-e presso l'Officina del Sole il 23 maggio. Biodiversità e agricoltura innovativa. Professor Frati al workshop Ocse in Costa RicaIl professor Francesco Frati, del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena e già rettore, ha partecipato a San José in Costa Rica... Contenuti e approfondimenti San Rossore, intervento per togliere rami spezzatiPisa 25 aprile 2026- Sicurezza per i visitatori e attenzione alla natura: una ditta incaricata dall'Ente Parco hs operato sul viale delle Aquile Randagie, uno dei principali viali di San Rossore molto ... lanazione.it A San Rossore un Centro di educazione alla biodiversitàNasce a San Rossore il Centro di educazione alla biodiversità, per diffondere le conoscenze sulla natura e sull'ambiente. Un luogo dove tutti potranno venire a contatto con la ricerca più avanzata, ... ansa.it