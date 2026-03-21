Biodiversità e agricoltura innovativa Professor Frati al workshop Ocse in Costa Rica

Il professor Francesco Frati, del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena, ha partecipato a un workshop dell’Ocse in Costa Rica dedicato alla biodiversità e all’agricoltura innovativa. Durante l’evento, sono stati presentati studi e progetti legati alle pratiche agricole sostenibili e alla conservazione della biodiversità. L’incontro ha coinvolto ricercatori e rappresentanti di diversi Paesi, con l’obiettivo di condividere esperienze e strategie.

Il professor Francesco Frati, del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena e già rettore, ha partecipato a San José in Costa Rica al workshop internazionale ’Unlocking frontier tech adoption for sustainable agriculture’, organizzato dall’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con il National Biodiversity future center. L’incontro ha riunito a San José agricoltori locali, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo accademico e dei ministeri per discutere il ruolo delle tecnologie di frontiera – tra cui intelligenza artificiale, biotecnologie, robotica avanzata, telerilevamento e droni – nel miglioramento della produttività agricola, contribuendo, al tempo stesso, alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Biodiversità e agricoltura innovativa. Professor Frati al workshop Ocse in Costa Rica Articoli correlati I vigneti scrigni di biodiversità: a Orsogna l'agricoltura guarda al futuro [FOTO]"Lo studio preliminare - spiega Zulli - ha ottenuto già importanti risultati in termini di conoscenza dell'ecosistema vigneto, con particolare... Cosa c’è dietro allo sventato attentato al presidente del Costa RicaViolenza e politica tornano ad intrecciarsi nell’area caraibica, dopo che un presunto complotto per assassinare il presidente uscente del Costa Rica,... Una selezione di notizie su Professor Frati Temi più discussi: Biodiversità e agricoltura innovativa. Professor Frati al workshop Ocse in Costa Rica; Tecnologie di frontiera per il monitoraggio della biodiversità in agricoltura sostenibile. Il professor Francesco Frati al workshop OCSE in Costa Rica; IL PROFESSOR FRANCESCO FRATI AL WORKSHOP OCSE IN COSTA RICA. Tecnologie di frontiera per il monitoraggio della biodiversità in agricoltura sostenibileSIENA. Il professor Francesco Frati del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena ha partecipato a San José in Costa Rica al ... ilcittadinoonline.it Agricoltura certificata, parte un progetto per la biodiversitàValorizzare le peculiarità ambientali e produttive della Valle d'Aosta, attraverso l'applicazione di uno schema di certificazione della sostenibilità ambientale delle attività agricole del territorio. ansa.it Il professor Francesco Frati presenta il modello del National Biodiversity Future Center e le strategie per il monitoraggio della biodiversità facebook