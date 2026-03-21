Biodiversità e agricoltura innovativa Professor Frati al workshop Ocse in Costa Rica

Da lanazione.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Francesco Frati, del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena, ha partecipato a un workshop dell’Ocse in Costa Rica dedicato alla biodiversità e all’agricoltura innovativa. Durante l’evento, sono stati presentati studi e progetti legati alle pratiche agricole sostenibili e alla conservazione della biodiversità. L’incontro ha coinvolto ricercatori e rappresentanti di diversi Paesi, con l’obiettivo di condividere esperienze e strategie.

Il professor Francesco Frati, del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena e già rettore, ha partecipato a San José in Costa Rica al workshop internazionale ’Unlocking frontier tech adoption for sustainable agriculture’, organizzato dall’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con il National Biodiversity future center. L’incontro ha riunito a San José agricoltori locali, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo accademico e dei ministeri per discutere il ruolo delle tecnologie di frontiera – tra cui intelligenza artificiale, biotecnologie, robotica avanzata, telerilevamento e droni – nel miglioramento della produttività agricola, contribuendo, al tempo stesso, alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

biodiversit224 e agricoltura innovativa professor frati al workshop ocse in costa rica
© Lanazione.it - Biodiversità e agricoltura innovativa. Professor Frati al workshop Ocse in Costa Rica

Articoli correlati

I vigneti scrigni di biodiversità: a Orsogna l'agricoltura guarda al futuro [FOTO]"Lo studio preliminare - spiega Zulli - ha ottenuto già importanti risultati in termini di conoscenza dell'ecosistema vigneto, con particolare...

Cosa c’è dietro allo sventato attentato al presidente del Costa RicaViolenza e politica tornano ad intrecciarsi nell’area caraibica, dopo che un presunto complotto per assassinare il presidente uscente del Costa Rica,...

Una selezione di notizie su Professor Frati

Temi più discussi: Biodiversità e agricoltura innovativa. Professor Frati al workshop Ocse in Costa Rica; Tecnologie di frontiera per il monitoraggio della biodiversità in agricoltura sostenibile. Il professor Francesco Frati al workshop OCSE in Costa Rica; IL PROFESSOR FRANCESCO FRATI AL WORKSHOP OCSE IN COSTA RICA.

professor frati biodiversità e agricoltura innovativaTecnologie di frontiera per il monitoraggio della biodiversità in agricoltura sostenibileSIENA. Il professor Francesco Frati del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena ha partecipato a San José in Costa Rica al ... ilcittadinoonline.it

Agricoltura certificata, parte un progetto per la biodiversitàValorizzare le peculiarità ambientali e produttive della Valle d'Aosta, attraverso l'applicazione di uno schema di certificazione della sostenibilità ambientale delle attività agricole del territorio. ansa.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.