Sumi-e | scopri l’arte del pennello con un workshop immersivo

Il 23 maggio, presso l’Officina del Sole, si terrà un workshop dedicato all’arte del Sumi-e, la tecnica giapponese di pittura con il pennello. La sessione sarà condotta da Federico Pugliese, che guiderà i partecipanti attraverso le tecniche di base e le modalità di realizzazione delle opere. L’evento si rivolge a chi desidera avvicinarsi a questa forma artistica e approfondire le proprie competenze pratiche.

? Cosa sapere Federico Pugliese guida il workshop di Sumi-e presso l'Officina del Sole il 23 maggio.. I partecipanti riceveranno un kit con pennello e inchiostro entro la prenotazione del 10 maggio.. Il 23 maggio prossimo, presso l’Officina del Sole, le ore tra le 10.00–12.30 e le 14.30–17.00 saranno dedicate al workshop di Sumi-e, un percorso immersivo nella pittura giapponese che richiede prenotazione entro il 10 maggio 2026. L’appuntamento mira a far conoscere una disciplina millenaria dove il segno grafico nasce dalla spontaneità del gesto e dal bilanciamento tra gli spazi pieni e quelli vuoti. La tecnica si basa sull’uso essenziale di tre elementi: inchiostro nero, pennello e carta specifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sumi-e: scopri l’arte del pennello con un workshop immersivo Notizie correlate Scopri LabiRingo a Napoli: il labirinto immersivo di Ringo è gratuito per tutti!Scopri LabiRingo a Napoli: il labirinto immersivo di Ringo è gratuito per tutti!"> LabiRingo: La Magia del Labirinto a Napoli Dal 13 al 15 marzo... Mirabella Eclano: weekend di cultura con due workshop sull’arte e la musicaCon due workshop, sabato 21 e domenica 22 febbraio, continuano a Mirabella Eclano le iniziative inserite nel progetto L’Appia dei popoli, con cui il... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Workshop di Sumi-e: ecco come partecipare il 23 maggio 2026; Ivrea, le opere sumi-e di Necco raccontano un’arte che entra negli spazi; La disciplina interiore unisce arte e natura insegnando l’armonia; Il Giappone conquista Cremona: al via il 25 aprile Japan Show e Italian Koi Expo 2026 - Radio Bruno. A Messina un workshop di Sumi-e: l’antica arte giapponese dell’essenzialeMESSINA. Messina ospiterà un appuntamento dedicato all’arte e alla cultura orientale con il Workshop di Sumi-e, un’esperienza immersiva alla scoperta di una delle più affascinanti tecniche pittoriche ... letteraemme.it Corso di Illustrazione stile Giapponese ispirata al SUMI E sabato 9 Maggio. Appuntamento con l'Illustratrice Carlotta Raimondi in via del Commercio 12 per un momento di creatività in cui riconnetterci con la natura ed il fluire delle stagioni. Sperimenteremo l’ill - facebook.com facebook