Terrae motus di Mario Micossi alla Fondazione Friuli
In occasione del centenario della nascita di Mario Micossi e del cinquantesimo del terremoto, la Fondazione Friuli presenta per la prima volta nella sua Galleria alcune opere inedite ispirate a quell’evento. La mostra intitolata “Terrae motus” si concentra sui lavori dell’artista, scomparso nel 2005, che richiamano il terremoto e ne ripercorrono l’impatto attraverso le sue creazioni. L’esposizione rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.
Per rendere omaggio a Mario Micossi (1926-2005) nel centenario della nascita, che coincide con il cinquantesimo del terremoto, per la prima volta, nella Galleria della Fondazione Friuli, vengono esposte le opere, per lo più inedite, ispirate da quel tragico evento.Potrebbe sembrare una tecnica.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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