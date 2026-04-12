Mille Miglia experience Italy | arrivo a Finibus Terrae Santa Maria di Leuca

La terza e ultima tappa di 1000 Miglia Experience Italy è partita da una località nel sud Italia e si concluderà a Santa Maria di Leuca. I partecipanti stanno attraversando diverse zone del paese, con soste previste in varie località lungo il percorso. L'evento coinvolge diverse vetture storiche e appassionati che stanno seguendo il tracciato ufficiale stabilito dagli organizzatori. La conclusione è prevista nel tardo pomeriggio di oggi.

Di seguito il comunicato: La terza e ultima tappa di 1000 Miglia Experience Italy ha preso il via. Dopo il Controllo Orario di Lecce gli equipaggi sono stati accolti all’Aeroporto Militare Fortunato Cesari di Galatina per un Controllo Timbro, mentre a Martano, fra i Dolmen e i Menhir, sono iniziate le sfide con la prima serie di Prove Cronometrate. A Otranto pausa a pochi passi dall’Adriatico con l’Experience di giornata, ma i chilometri da percorrere fino al traguardo di Taranto sono ancora molti. I partecipanti hanno quindi seguito la costa percorrendo una strada mozzafiato sospesa fra la natura verdeggiante e il profondo blu del mare per raggiungere Santa Maria di Leuca, al Santuario de Finibus Terrae.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Mille Miglia experience Italy: arrivo a Finibus Terrae Santa Maria di Leuca Miglia experience Italy, la gara internazionale con auto d'epoca fa tappa a BrindisiBRINDISI - La città di Brindisi fra i gioielli della 1000 Miglia experience Italy, che si rinnova con un’edizione che per la prima volta si svolgerà... "1000 Miglia Experience Italy", da Bari l'edizione 2026: prima tappa da largo GiannellaLa “1000 Miglia Experience Italy” quest’anno per la prima volta si svolgerà interamente in Puglia.