Sala cinema dedicata a Mario Verdone nella sede Fondazione Ente Spettacolo

A Roma, nella sede della Fondazione Ente dello Spettacolo, si è svolta la cerimonia di intitolazione di una sala di proiezione cinematografica dedicata a Mario Verdone. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti dell’ente e membri della famiglia dell’autore. La sala è stata ufficialmente intitolata in suo onore durante l’evento pubblico.

A Roma, nella sede della Fondazione Ente dello Spettacolo, la cerimonia di intitolazione della sala di proiezione cinematografica. Da ieri sera, si chiama sala Mario Verdone, lo storico e critico del cinema. Presenti i figli Luca e Carlo. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sala cinema dedicata a Mario Verdone nella sede Fondazione Ente Spettacolo Leggi anche: Lenz Fondazione festeggia i 40 anni nella Sala Majakovskij Festività natalizie, servizio di ludoteca al via nella sede della Fondazione ScopellitiI bambini, grazie a una consolidata partnership con l’associazione ludico-ricreativaLelefante, potranno infatti essere affidati dai genitori agli... Sala cinema dedicata a Mario Verdone nella sede Fondazione Ente Spettacolo Tutto quello che riguarda Mario Verdone. Temi più discussi: Una sala intitolata a Mario Verdone; CEI, nasce la Sala Mario Verdone. Mons. Baturi: Un educatore alla bellezza; Una sala per ricordare Mario Verdone; La carriera di Sal Da Vinci attore. Carlo Verdone: Oggi 'Troppo Forte' sei tu. Cei: una sala per ricordare Mario VerdoneIntitolato al critico e docente di cinema lo spazio nella sede della Fondazione Ente dello spettacolo. Il figlio Carlo: «Penso che papà sarà molto contento. Se siamo quello che siamo lo dobbiamo a lui ... romasette.it Cei: la sala cinema intitolata a Mario Verdone. Mons. Baturi, la critica apre la strada alla bellezzaIn questo mondo, in queste ore travagliate da tante cose, abbiamo bisogno soprattutto di bellezza, che restituisce alla vita la sua purezza originaria. Così mons. Giuseppe Baturi, segretario general ... agensir.it #NEWS - E' stata intitolata a Mario #Verdone, alla presenza dei figli Luca e Carlo, la sala di proiezione cinematografica del complesso di Via Aurelia 796 a Roma sede della Fondazione Ente dello Spettacolo. @entespettacolo Un’occasione per onorare e cel x.com Carlo Verdone, Mario Brega e Sergio Leone sul set si "Bianco, rosso e Verdone" (1981) facebook