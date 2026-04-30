Terra Mia con Salemme e Taglialatela l’anima di Napoli rivive a Málaga

A Malaga è in scena “Terra Mia”, uno spettacolo che unisce musica, teatro e tradizione partenopea. La produzione vede coinvolti artisti come Salemme e Taglialatela, portando sul palco le radici di Napoli. La rappresentazione si focalizza su elementi culturali e identitari, andando oltre l’aspetto culinario. La performance si svolge in un teatro locale, attirando pubblico interessato a scoprire le sfumature della cultura napoletana.

MALAGA – C’è qualcosa di profondamente identitario nel progetto “Terra Mia” che va ben oltre la pur eccellente proposta gastronomica. A Málaga, città aperta e luminosa, crocevia di culture e linguaggi, la pizza napoletana trova qui una delle sue più autentiche ambasciate, grazie alla visione tenace di Luigi Salemme e Antonio Taglialatela, artefici nel 2013 di un’idea che nel tempo si è fatta racconto, presenza, radicamento. La loro non è stata una semplice operazione imprenditoriale, ma un atto di appartenenza. Portare Napoli fuori da Napoli, senza tradirne l’essenza, è sfida sottile, che richiede rispetto, conoscenza e una dedizione quasi artigianale.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Terra Mia, con Salemme e Taglialatela l’anima di Napoli rivive a Málaga Notizie correlate Da Napoli a Málaga: il racconto autentico di Terra MiaNel tessuto vivo e operoso di Málaga, dove il Mediterraneo detta ancora il ritmo della convivialità, prende forma una storia che parla napoletano in... Terra Mia a Málaga con la pizza napoletana nel cuoreCon Luigi Salemme e Antonio Taglialatela ogni specialità diventa un viaggio tra profumi e sapori autentici.