A Málaga apre Terra Mia, un locale dedicato alla pizza napoletana, con Luigi Salemme e Antonio Taglialatela che portano in città le tradizioni culinarie partenopee. Il ristorante propone una selezione di piatti caratteristici, tra cui le pizze fatte secondo la ricetta classica. L’atmosfera richiama i sapori e gli aromi della cucina napoletana, offrendo un’esperienza autentica ai clienti.

Con Luigi Salemme e Antonio Taglialatela ogni specialità diventa un viaggio tra profumi e sapori autentici. Quando nel 2013 Luigi Salemme e Antonio Taglialatela posero piede a Málaga, non portavano con sé solo sogni imprenditoriali, ma un frammento autentico di Napoli. La loro ambizione andava oltre il semplice aprire un ristorante: desideravano costruire un luogo in cui ogni odore, ogni sapore e ogni gesto a tavola raccontasse la città partenopea, la sua storia, la sua anima. Così prese vita “Terra Mia”, il primo baluardo della pizza napoletana in terra andalusa. Fin dall’apertura, l’identità del locale fu chiara e inconfondibile. Gli... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Terra Mia a Málaga con la pizza napoletana nel cuore

