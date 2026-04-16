Manfredonia si candida a Capitale Italiana del Libro 2027

La città di Manfredonia ha presentato ufficialmente la sua candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027. La proposta è stata approvata dalla Giunta comunale su iniziativa dell’amministrazione locale. La candidatura si basa su iniziative legate alla promozione della lettura e alla valorizzazione della cultura libraria. La decisione finale sarà presa dalla commissione competente del Ministero della Cultura.

Con l’approvazione e l’invio del dossier progettuale, l’Amministrazione comunale si è candidata al bando promosso dal Ministero della Cultura. Il progetto, dal titolo “Manfredonia. Storie e racconti tra le pagine del mare”, si propone di trasformare la città in uno spazio di lettura diffusa, capace di connettere mare, memoria e comunità, valorizzando una rete culturale già esistente fatta di rassegne, attività nelle scuole e iniziative diffuse nei quartieri, con un ruolo sempre più centrale della Biblioteca comunale, intesa come spazio di partecipazione e crescita. “Abbiamo costruito un’idea di città in cui il libro non resta chiuso nei luoghi tradizionali, ma esce, incontra, attraversa gli spazi pubblici – spiega l’Assessora Maria Teresa Valente –.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia si candida a Capitale Italiana del Libro 2027 Notizie correlate Napoli si candida a Capitale Italiana del Volontariato 2027Napoli ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Volontariato 2027. Leggi anche: Con grandi numeri, realtà e storie, Napoli si candida a Capitale Italiana del Volontariato 2027 Contenuti di approfondimento Non soltanto cultura. Ancona si candida anche a Capitale italiana del mare: Presentate le vostre ideeDopo la cultura il mare: Ancona alla ricerca delle proprie radici diventando la capitale di tutto. Dalla sindaca migliore del mondo nell’epoca Mancinelli alla giunta Silvetti che ora si candida a ... ilrestodelcarlino.it Gaeta si candida a Capitale italiana 2026 con un dossier nazionaleLatina, 26 gen (Adnkronos) - Gaeta ha ufficialmente presentato la propria candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026 con il progetto Gaeta, Città della Cultura del mare. Blu: oltre l’Orizzonte, ... lagazzettadelmezzogiorno.it