Capitale Italiana del Libro 2027 svelati i 31 Comuni candidati | ecco le tre città della Campania nominate

Il Ministero della Cultura ha ricevuto 31 candidature da parte di diversi Comuni italiani per il titolo di Capitale italiana del libro 2027. Tra queste, tre città della Campania sono state ufficialmente nominate come finaliste. La selezione si inserisce in un percorso di valorizzazione delle iniziative di promozione della lettura e della cultura sul territorio nazionale. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Sono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, a conferma della crescente attenzione dei territori verso la promozione della lettura e delle politiche culturali diffuse. Tra queste, sette candidature sono presentate in forma aggregata, per un totale complessivo di 92 Comuni coinvolti. La selezione sarà affidata a una giuria composta da cinque esperti indipendenti di riconosciuta competenza nei settori della cultura e dell’editoria, nominati annualmente dal Ministero della Cultura. Entro il 30 giugno 2026 la commissione individuerà fino a un massimo di 10 progetti finalisti. I Comuni selezionati saranno invitati a presentare pubblicamente i propri dossier nel corso di un incontro dedicato di approfondimento.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Capitale Italiana del Libro 2027, svelati i 31 Comuni candidati: ecco le tre città della Campania nominate Notizie correlate Capitale italiana del libro 2027, 31 candidature al MicTempo di lettura: 4 minutiSono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, a conferma... Caltagirone e altri quattro Comuni uniti per la candidatura a "Capitale italiana del Libro 2027"Sottoscritto, nella sala “Giorgio Arcoleo” del municipio di Caltagirone, un patto di collaborazione fra cinque Comuni - con Caltagirone, centro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, al via la seconda edizione del Gioco dei Titoli; Capitale Italiana del Libro 2027, Grottammare lancia la sfida; Grottammare si candida a Capitale Italiana del Libro 2027; Lanciano, La città che racconta, punta al titolo di Capitale italiana del Libro 2027. Capitale italiana del libro 2027, svelati i 31 comuni candidati: ecco le tre città della Campania nominateSono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, a conferma della crescente attenzione ... msn.com Capitale del libro 2027, candidati anche tre comuni della CampaniaCi sono anche tre comuni della Campania in lizza per conquistare il titolo di Capitale del libro 2027. Trentuno le candidature arrivate al ministero della Cultura, tra queste Agropoli, Pomigliano D'Ar ... ansa.it Capitale Italiana del Libro 2027, svelati i 31 Comuni candidati: ecco le tre città della Campania nominate - facebook.com facebook Sarà #Verona la Capitale italiana del #volontariato 2027! La città è risultata vincitrice del bando nazionale promosso da @CSVnet in partenariato con Forum Terzo Settore e @CaritasItaliana, in collaborazione con @comuni_anci forumterzosettore.it/2026/ x.com