Terni tempesta in Comune | Bandecchi attacca l’opposizione

Durante il consiglio comunale di Terni, il sindaco ha rivolto critiche all'opposizione e ai consiglieri presenti. La discussione si è concentrata su question amministrative e decisioni recenti, con il primo cittadino che ha espresso le sue opinioni in modo diretto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali scontri o conseguenze legali derivanti da questo confronto.

? Cosa sapere Il sindaco Bandecchi attacca l'opposizione e i consiglieri durante il consiglio comunale di Terni.. La crisi interna segue l'annuncio della separazione di Bandecchi dal movimento Alternativa popolare.. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha scatenato una tempesta politica durante la seduta del consiglio comunale dello scorso 27 aprile, attaccando duramente alcuni esponenti dell’opposizione e lanciando sfide dirette sul futuro della coalizione. La tensione emersa tra le mura di Palazzo Spada mette in luce le crepe di un gruppo di governo che, più che una vera unità, sembra essere stato un concentrato di forze diverse unite solo dal successo elettorale passato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, tempesta in Comune: Bandecchi attacca l’opposizione Notizie correlate Stefano Bandecchi rivoluziona il Comune di Terni, via tutti gli assessori: “Cambio nell’interesse della città”Il sindaco azzera le deleghe della giunta, si apre il “toto nomi”: “Molti componenti dell’attuale esecutivo continueranno a collaborare con la mia... Bandecchi “bis”, la giunta del Comune di Terni è al completo: il sesto assessore è Sergio AnibaldiProject manager del progetto stadio clinica, il tecnico ha “battuto” l’architetto Stefano Cecere per l’ingresso nell’esecutivo. Aggiornamenti e dibattiti Il Comune di Terni sotto i 600 dipendenti: dal 2022 al 2025 personale sceso a quota 591Per correre ai ripari palazzo Spada ha indetto due concorsi per assumere a tempo pieno e indeterminato 12 funzionari ... corrieredellumbria.it Terni, pioggia di ricorsi per le multe dell'autovelox in Valnerina:«Sono illegittime, il Comune paghi danni e spese»TERNI - Pioggia di ricorsi al giudice di pace di Terni per le multe per eccesso di velocità prese da residenti della Valnerina ternana, frequentatori di ristoranti della zona e da chi ogni giorno ... ilmessaggero.it