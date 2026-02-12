Stefano Bandecchi rivoluziona il Comune di Terni via tutti gli assessori | Cambio nell’interesse della città

Stefano Bandecchi ha deciso di cambiare volto al Comune di Terni. Alle 24 del 12 febbraio 2026, tutti gli assessori perderanno il loro incarico. Una mossa forte, presa per rinnovare l’amministrazione e rispondere alle esigenze della città. La decisione ha sorpreso molti, ma lui spiega che serve un nuovo corso per Terni.

Il sindaco azzera le deleghe della giunta, si apre il “toto nomi”: “Molti componenti dell’attuale esecutivo continueranno a collaborare con la mia persona per i molteplici affari che io gestisco come imprenditore” “Tutti gli assessori cesseranno la propria attività istituzionale alle ore 24 del 12 febbraio 2026”. Rivoluzione Stefano Bandecchi al Comune di terni. Dopo la convocazione urgente di questa mattina, il sindaco ha azzerato tutte le deleghe della sua giunta e in una nota diffusa dall’ufficio stampa di Palazzo Spada ringrazia “tutti i componenti della giunta del comune di Terni che hanno servito con passione, capacità e onore sino ad oggi i cittadini tutti”.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Stefano Bandecchi

Stefano Bandecchi di Alternativa Popolare ha confermato che il gruppo rimarrà in maggioranza al Comune di Terni, continuando a guidare lo sviluppo della città.

Ultime notizie su Stefano Bandecchi

