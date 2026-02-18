Bandecchi bis la giunta del Comune di Terni è al completo | il sesto assessore è Sergio Anibaldi

Il sindaco di Terni, Bandecchi, ha deciso di integrare la sua squadra con Sergio Anibaldi, scelto come sesto assessore. La nomina arriva dopo una crisi politica che ha portato alle dimissioni della precedente giunta nel giro di pochi giorni. Anibaldi, noto imprenditore locale, prenderà il posto di un assessore che ha lasciato l’incarico per motivi personali. La nuova giunta ora ha tutti i membri necessari per affrontare le sfide imminenti nel capoluogo umbro. La nomina di Anibaldi è stata ufficializzata questa mattina.

Project manager del progetto stadio clinica, il tecnico ha “battuto” l’architetto Stefano Cecere per l’ingresso nell’esecutivo. A lui le deleghe a urbanistica e lavori pubblici Crisi-conclave-soluzione. In meno di una settimana, il Comune doi Terni ha visto dimissionata la sua vecchia giunta e la nascita del nuovo esecutivo. La sesta “casella” del Bandecchi “bis” è infatti Sergio Anibaldi. Secondo quanto riportato in prima battuta dall’agenzia Ansa, il project manager dello stadio-clinica è stato infatti scelto dal sindaco Stefano Bandecchi per entrare nell’esecutivo di Palazzo Spada. La nomina segue a strettissimo giro l’ufficializzazione nel consiglio comunale di oggi, 18 febbraio, degli altri cinque assessori.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Aria di crisi al Comune di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi porta tutta la giunta in conclaveQuesta mattina a Terni il sindaco Stefano Bandecchi ha convocato tutta la giunta in un incontro a porte chiuse.

Bandecchi “bis”, il “giorno del giudizio”: prima la maggioranza e poi le telefonate per la nuova giuntaBandecchi prevede un “secondo giro” e parla di un vero e proprio “giorno del giudizio”: prima la riunione della maggioranza, poi le telefonate per formare la nuova giunta.

