Terni successo medico | cuore speculare operato con nuova tecnologia

Un team di medici ha eseguito presso l'ospedale Santa Maria di Terni un intervento su un cuore speculare utilizzando una tecnologia innovativa. L'operazione è stata condotta sotto la guida del dottore Giovanni Carreras, che ha coordinato il team durante la procedura. L'intervento rappresenta un risultato rilevante per il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale, che ha adottato nuove metodologie per trattare casi complessi.

? Cosa sapere Il team di Giovanni Carreras ha operato un cuore speculare presso l'ospedale Santa Maria di Terni.. L'uso della tecnologia Carto e della tecnica PFA ha risolto una fibrillazione atriale complessa.. Presso l’ospedale Santa Maria di Terni, il team di aritmologia guidato da Giovanni Carreras ha completato un intervento cardiaco decisivo su un paziente affetto da una rara variante anatomica nota come situs viscerum inversus. La complessità del caso risiede nella condizione clinica del malato, la cui conformazione interna è speculare rispetto alla norma: il cuore, che solitamente si trova sul lato sinistro del torace, in questo individuo è posizionato verso destra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, successo medico: cuore speculare operato con nuova tecnologia Notizie correlate Operato il paziente con il cuore a destra, nuova tecnologia al Santa Maria di TerniIn gergo tecnico si tratta di una “ablazione transcatetere di fibrillazione atriale parossistica”. Nuovo trapianto di cuore all’ospedale Monaldi: paziente con cardiopatia terminale operato con successoL'équipe del cardiochirurgo Claudio Marra ha eseguito l'intervento durante le festività.