Operato il paziente con il cuore a destra nuova tecnologia al Santa Maria di Terni

Un paziente è stato sottoposto a un intervento al cuore presso il Santa Maria di Terni, utilizzando una nuova tecnologia. L’operazione, chiamata in gergo tecnico “ablazione transcatetere di fibrillazione atriale parossistica”, è un procedimento complesso che coinvolge l’uso di strumenti specifici per trattare disturbi del ritmo cardiaco. Durante l’intervento, il cuore del paziente era posizionato sul lato destro, una caratteristica particolare dell’operazione.

In gergo tecnico si tratta di una “ablazione transcatetere di fibrillazione atriale parossistica”. Tradotto in termini comprensibili, è un “complesso intervento al cuore”. Portato a termine con successo al reparto cardiotoracovascolare dell’ospedale Santa Maria di Terni.Il team di aritmologia.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Reggio Emilia, paziente aggredito con spray al peperoncino al Santa Maria NuovaReggio Emilia, 16 marzo 2026 - Ennesima aggressione al Santa Maria Nuova di Reggio, stavolta domenica scorsa, con una persona esterna che ha... Nuovo trapianto di cuore al Monaldi, operato paziente adulto con grave difetto cardiacoAll'Ospedale Monaldi di Napoli eseguito un nuovo trapianto di cuore su paziente adulto dall'equipe del cardiochirurgo Claudio Marra. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un ponte tra storia e cultura; Escursione al Santuario di Santa Maria in Castello di Vecchiano; Cancro al colon, operazione da record per Tom: Qui mi hanno ridato speranza; Se anche la Chiesa li chiama maranza. Santa Maria Annunziata. Paziente sottoposto al primo intervento di angioplastica con sistema di assistenza alla circolazioneSi tratta di una piccola pompa in grado di aspirare quattro litri di sangue al minuto dal ventricolo del cuore e poi trasferirlo nell’aorta. Il sistema meccanico si chiama Impella ed ha permesso ai ... quotidianosanita.it Reggio Emilia, paziente aggredito con spray al peperoncino al Santa Maria NuovaReggio Emilia, 16 marzo 2026 - Ennesima aggressione al Santa Maria Nuova di Reggio, stavolta domenica scorsa, con una persona esterna che ha aggredito con spray al peperoncino un paziente di origini ... ilrestodelcarlino.it Comune di Lucca: Incedio del Monte Pisano a Santa Maria del Giudice. La situazione si è aggravata per il nascere di focolai spot innescati da materiale combisto in ricaduta. L'incendio si e allargato sul confine con San Giuliano. È stato dato ordine di evacuazi - facebook.com facebook