A Terni è stato inaugurato un nuovo centro dedicato alla produzione di moto da competizione, gestito dall'azienda Pileri Racing Bike. La società ha avviato un polo produttivo nella città e ha annunciato la partecipazione ai campionati Moto4 presenti in Spagna, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi. L'investimento mira a rafforzare la presenza nel settore delle competizioni motoristiche a livello internazionale.

? Cosa sapere La Pileri Racing Bike avvia il polo produttivo di moto da competizione a Terni.. L'azienda punta ai campionati Moto4 in Spagna, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi.. In via Cassian Bon a Terni, la Pileri Racing Bike srl ha avviato le operazioni per diventare un nuovo polo di riferimento nella progettazione e produzione di moto da competizione rivolte ai mercati europei. La nuova realtà industriale che si sta stabilendo nel territorio ternasco punta a inserirsi con decisione nel del internazionale. La società ha scelto come base operativa una zona strategica della città per dare vita a un progetto che coniuga l’alta tecnologia meccanica con il desiderio di far crescere i giovani talenti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni punta al mondiale: nasce il polo delle moto da competizione

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