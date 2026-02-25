Avvicendamento al vertice del polo di mantenimento delle armi leggere di Terni | il Colonnello Zampieri subentra al Brigadier Generale Nasca

All’evento hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto Antonietta Orlando, il Vicesindaco Paolo Tagliamento e il Questore Michele Abenante Si è svolta presso la Caserma “Passarelli” di Terni la cerimonia di avvicendamento al comando del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere. Alla presenza del Comandante dei Trasporti e Materiali dell’Esercito, Maggior Generale Tommaso Petroni, il Brigadier Generale Francesco Nasca ha lasciato la direzione dell’Ente al Colonnello Fabio Zampieri, dopo quattro anni di incarico. All’evento hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto Antonietta Orlando, il Vicesindaco Paolo Tagliamento e il Questore Michele Abenante. Il Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni, Ente dipendente dal Comando Logistico dell’Esercito, per il tramite del Comando Trasporti e Materiali, è erede dell’allora “Fabbrica d’Armi” e oggi centro di eccellenza nazionale e unico esempio di logistica interforze del materiale d’armamento individuale e di reparto delle Forze Armate. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

