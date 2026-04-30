Terni giovanili di Pd M5S e Sinistra Italiana in piazza contro lo sfruttamento del lavoro giovanile | Serve rispetto per un futuro degno

Venerdì 1° maggio, le rappresentanze giovanili di partiti di diverse forze politiche si sono radunate in piazza a Terni per manifestare contro lo sfruttamento del lavoro giovanile. Le organizzazioni hanno chiesto maggiore rispetto e tutele per i giovani nel mondo del lavoro, con un appuntamento iniziato alle 17. La protesta ha coinvolto le giovanili di partiti che fanno parte del cosiddetto “Patto in Avanti”.