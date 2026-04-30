Terni giovanili di Pd M5S e Sinistra Italiana in piazza contro lo sfruttamento del lavoro giovanile | Serve rispetto per un futuro degno
Venerdì 1° maggio, le rappresentanze giovanili di partiti di diverse forze politiche si sono radunate in piazza a Terni per manifestare contro lo sfruttamento del lavoro giovanile. Le organizzazioni hanno chiesto maggiore rispetto e tutele per i giovani nel mondo del lavoro, con un appuntamento iniziato alle 17. La protesta ha coinvolto le giovanili di partiti che fanno parte del cosiddetto “Patto in Avanti”.
Iniziativa congiunta delle giovanili dei partiti che formano il “Patto in Avanti”, venerdì 1° maggio, dalle ore 17.30 alle 19.00 in Piazza Solferino a Terni, le organizzazioni giovanili Giovani Democratici, Network Giovani M5S e Unione Giovani di Sinistra promuovono l'evento: “Se questo è lavoro.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Decreto primo maggio, M5s: “Spalanca le porte ai contratti pirata legittimando lo sfruttamento del lavoro”Opposizioni contro il nuovo “decreto Primo maggio” con cui il governo Meloni punta ad attuare la delega sul salario minimo snaturandola, senza...
Leggi anche: Primo Maggio a Caserta, sindacati in piazza. “Lavoro dignitoso contro precarietà e sfruttamento”