Terni crisi Galleria Corso Tacito | Verdecchia chiede un fondo dedicato

Il rappresentante locale ha chiesto l'istituzione di un fondo dedicato e di un tavolo di crisi per la gestione della Galleria di Corso Tacito a Terni. La proposta nasce dalla mancanza di norme aggiornate, poiché il vuoto legislativo del 1955 assegna esclusivamente ai condomini la responsabilità della manutenzione. La situazione ha portato a una richiesta di intervento per affrontare le criticità dell’area.

? Cosa sapere Verdecchia propone fondo e tavolo di crisi per la Galleria di Corso Tacito a Terni.. Il vuoto normativo del 1955 sposta la gestione della manutenzione sui soli condomini.. Il consigliere comunale Verdecchia ha lanciato un appello urgente per la Galleria di Corso Tacito a Terni, proponendo un tavolo di crisi e un fondo dedicato per contrastare il degrado e la desertificazione commerciale che minacciano l’area. La questione tocca il cuore del centro cittadino, dove le serrande abbassate sembrano raccontare una storia di abbandono. La situazione burocratica, emersa dopo le risposte fornite dagli uffici comunali al consigliere del Gruppo Misto, evidenzia un vuoto normativo che risale al 1955: non esiste infatti una convenzione d’uso pubblico per quell’area specifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, crisi Galleria Corso Tacito: Verdecchia chiede un fondo dedicato Notizie correlate Leggi anche: Terni, il debutto del campetto dedicato agli ‘Angeli di Kospea’: “Senza barriere ma serve mantenerlo intatto” GALLERIA FOTOGRAFICA “C’era una volta la Galleria del Corso, ora rischia di diventare un buco nero nel centro di Terni”Ho letto con molta attenzione la risposta che gli uffici comunali mi hanno fornito sulla situazione, che rischia di degradare ulteriormente, della... Contenuti e approfondimenti Si parla di: C’era una volta la Galleria del Corso, ora rischia di diventare un buco nero nel centro di Terni. Terni. Galleria del Corso in crisi: gli hobbisti tentano il rilancioTERNI Da salotto buono all'abbandono e al degrado, alla voglia di riscatto. La galleria del Corso a Terni prova a rinascere con una mostra mercato di hobbisti. Certo si tratta solo di tre giorni, fino ... ilmessaggero.it Terni, cadono calcinacci: transennata la galleria di Corso TacitoProprio non c'è pace per la Galleria del Corso. Ora ci si mettono anche i pezzi di intonaco che cadono. Fortunatamente in quello che una volta era il salotto buono della città, in pieno centro, non ... ilmessaggero.it