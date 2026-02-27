Terni il debutto del campetto dedicato agli ‘Angeli di Kospea’ | Senza barriere ma serve mantenerlo intatto GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni, sabato 28 febbraio alle 14, si terrà la cerimonia di inaugurazione del campetto di via Venti Settembre, dedicato agli ‘Angeli di Kospea’. L'evento segna il debutto di uno spazio sportivo senza barriere nel quartiere, con l'obiettivo di mantenerlo intatto nel tempo. La giornata rappresenta un momento simbolico per la comunità locale.

Un momento fortemente simbolico per tutto il quartiere. Sabato 28 febbraio (ore 14) è prevista la cerimonia di inaugurazione del campetto di via Venti Settembre. I ragazzi del quartiere di Cospea, dopo la morte di Alessandro Riccini, diedero vita ad una raccolta fondi con l’ambizione di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Terni, buon compleanno Biblioteca Comunale: “Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro altrui” GALLERIA FOTOGRAFICA

Leggi anche: Terni, debutta la nuova area commerciale: il ‘taglio del nastro’ per la prima attività GALLERIA FOTOGRAFICA

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Terni, debutta la rampa del Tulipano: Alternativa al punto di conflitto che impedisce l’uscita dal complesso immobiliare; Terni: incontro su personale e Milleproroghe. ‘Debutto’ da vicesindaco per Tagliavento; Il debutto del Bandecchi-bis. Ma manca ancora il sesto assessore; Ternana, sprint play-off e quarto posto nel mirino. Verso il divieto per la trasferta di Arezzo.

Athletic Terni protagonista tra Selinunte e Ancona: Juniores quarte d’Italia, Sozio terza alla Coppa SportissimoL’Athletic Terni brilla alla Festa del Cross di Selinunte con il quarto posto Juniores nel Campionato di Società. Ottimi risultati anche alla Coppa Sportissimo di Ancona con Elena Sozio terza nei 60.. ternananews.it

Terni capitale del tennistavolo: al via i campionati Under 21 e Under 19 individuali e a squadreTutto è pronto per una tre giorni in cui Terni sarà capitale del tennistavolo. Da venerdì 27 febbraio fino a domenica 1 marzo, il PalaTennistavolo Aldo De Santis di Terni, ospiterà i campionati Ital ... umbria24.it

Anche Latina sarà al meglio rappresentata tra i più forti ginnasti e ginnaste dei migliori club d'Italia, con i ragazzi del Centro Ginnastica Pontino presenti tra i tanti atleti che illumineranno il debutto del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Gin - facebook.com facebook