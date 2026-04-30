A Terni si svolge oggi la cerimonia di commiato per una dipendente della Questura che, dopo 37 anni di servizio, conclude la sua carriera. La persona, nota tra colleghi e cittadini, si appresta a lasciare il suo incarico e a godersi il pensionamento. La decisione di andare in pensione segna la fine di un lungo percorso professionale all’interno della questura locale. La cerimonia coinvolge colleghi e rappresentanti della comunità.

? Cosa sapere Patrizia conclude oggi la sua carriera presso la Questura di Terni dopo 37 anni.. Il pensionamento della storica dipendente coinvolge i colleghi e la cittadinanza locale.. Dopo un percorso iniziato nel 1987, la Questura di Terni ha salutato Patrizia, storica dipendente che conclude oggi una lunga carriera lavorativa presso gli uffici della Polizia di Stato. Il distacco di una figura così radicata nell’istituzione locale ha generato un’ondata di affetto che è passata dai canali digitali dei colleghi fino ai commenti spontanei dei cittadini. Un volto familiare tra gli uffici della Polizia. Il messaggio di commiato è partito dai dirigenti e dai compagni di lavoro, i quali hanno voluto esprimere pubblicamente il proprio riconoscimento attraverso i social media.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, addio a Patrizia: 37 anni di dedizione alla Questura

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