Patrizia De Blanck, nota come la Contessa del Popolo, è morta a 85 anni dopo aver combattuto una malattia in silenzio. La figlia Giada ha confermato la scomparsa, ricordando la madre come simbolo di eleganza e autenticità. La notizia ha fatto subito il giro dei media, lasciando un vuoto in molte persone che la ammiravano.

Morta Patrizia De Blanck a 85 anni dopo una malattia affrontata nel riserbo. La figlia Giada annuncia la scomparsa: “Con lei si chiude un’epoca di eleganza e autenticità”.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni.

Nella notte, Giada De Blanck ha annunciato la morte della madre, Patrizia De Blanck.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; È morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anni; Patrizia De Blanck Morta a 85 Anni: L’Addio Straziante di Giada; Addio a Patrizia De Blanck, la contessa icona della TV: le cause della morte, la malattia 'nascosta' e il dolore della figlia Giada.

È morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anniÈ morta Patrizia De Blanck, storica figura del mondo dello spettacolo italiano e amatissima icona televisiva. La celebre Contessa del Popolo si è spenta all’età di 85 anni, dopo aver combattuto ... comingsoon.it

Morta oggi Patrizia De Blanck all’età di 85 anni: le cause del decessoLa contessa Patrizia De Blanck è morta: aveva 85 anni E' con enorme dispiacere che nella nottata Giada De Blanck ha annunciato direttamente sul suo ... lanostratv.it

È morta all’età di 85 anni Patrizia De Blanck. A darne l’annuncio è stata sua figlia Giada De Blanck con un post su Instagram. Era da tempo malata. #news facebook

È morta a 85 anni la Contessa Patrizia De Blanck. x.com