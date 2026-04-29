Molise via libera ai fondi | 27 milioni per salvare i ponti

Il governo ha approvato un finanziamento di 27 milioni di euro destinato al Molise per interventi di consolidamento di due ponti. I fondi copriranno i lavori strutturali sul ponte sul Trigno e sul viadotto Sente Longo, con un piano di intervento previsto tra il 2027 e il 2028. La decisione segue le richieste di intervento per garantire la sicurezza dei ponti nella regione.

? Cosa sapere Lotito approva 27 milioni per il ponte sul Trigno e il viadotto Sente Longo.. I fondi per il Molise copriranno i lavori strutturali tra il 2027 e il 2028.. Il senatore Lotito ha confermato l’approvazione di nuovi fondi per il ponte sul Trigno e per il viadotto Sente Longo, garantendo risorse strategiche per la sicurezza stradale in Molise. La decisione politica è arrivata con il via libera all’emendamento inserito nel decreto Commissari, un provvedimento che punta a sbloccare interventi infrastrutturali ormai attesi da lungo tempo. Nello specifico, per il ponte sul Trigno sono stati stanziati oltre 20 milioni di euro, una somma che verrà distribuita tra gli anni 2027 e 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu

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