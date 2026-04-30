Il futuro della Ternana Calcio è incerto e il presidente ha lanciato un appello pubblico, chiedendo otto milioni di euro da raccogliere entro 13 mesi. La richiesta mira a garantire la continuità della squadra e preservare il legame con la storia della città. La situazione finanziaria della società è al centro delle discussioni e resta da capire come verranno affrontate le esigenze di liquidità nel prossimo periodo.

Il futuro della Ternana Calcio è ancora tutto da decifrare e arriva un appello ufficiale da parte di Stefano Bandecchi. "È uscito il bando per poter acquistare la Ternana calcio – dichiara il sindaco sul sito del Comune – il lavoro dei curatori è stato preciso e puntuale. La Ternana calcio costerà solo 200mila euro per salvare la storia di una città e di una nobile squadra di calcio". Il primo cittadino ritiene che coloro che intendono acquisire la società "si troveranno di fronte ad impegni importanti ma non impossibili" e che "i 4,2 milioni da versare entro il 16 giugno potrebbero diventare 2,5 se ben trattati con l’organico squadra che ha...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, servono otto milioni in 13 mesi: "Salvare la squadra e la storia della città"

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ternana, servono otto milioni in 13 mesi: Salvare la squadra e la storia della città; Servono 8 milioni e mezzo per salvare la Ternana; Fallimento Ternana, la Federcalcio fa schizzare verso l'alto il debito sportivo: servono subito 4,5 milioni più le rateizzazioni; Ternana all’asta, ma il costo è una tombola.

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Terni in Rete. . LO STADIO CHE SI VORREBBE COSTRUIRE #Terni #Ternana #stadioliberati - facebook.com facebook

AUGURI RAGAZZO MIO, che la vita ti sorrida sempre!Hai da sempre le stigmate del calciatore e con 2 nonni come Tommaso Maestrelli e di Beppe Materazzi e uno zio come Marco, non poteva essere altrimenti.Auguri Alessio e che la Ternana sia solo un altro x.com