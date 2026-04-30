Il presidente della Ternana ha lanciato un appello pubblico chiedendo un intervento decisivo per il futuro della squadra. Ha proposto la creazione di un gruppo formato da dieci imprenditori umbri interessati all’acquisto del club. La richiesta arriva in un momento di difficoltà finanziaria, con l’obiettivo di evitare la perdita della proprietà e di garantire la continuità della società sportiva.

? Cosa sapere Bandecchi propone un gruppo di dieci imprenditori umbri per l'acquisto della Ternana Calcio.. L'offerta deve coprire 8 milioni di euro entro i prossimi 13 mesi.. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha lanciato un appello pubblico per l’acquisizione della Ternana Calcio subito dopo la pubblicazione dei dettagli dell’asta, sottolineando come il costo per salvare la storia della città e della sua nobile squadra sia di soli 200 mila euro. La nuova luce gettata sul futuro del club arriva attraverso i documenti definitivi redatti dai curatori, la cui operazione è stata descritta dal primo cittadino come precisa e puntuale. Il bando per l’acquisto è ormai una realtà concreta che apre una finestra decisiva per il destino sportivo e sociale del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ternana, l’appello di Bandecchi: basta un miracolo per salvarla

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AUGURI RAGAZZO MIO, che la vita ti sorrida sempre!Hai da sempre le stigmate del calciatore e con 2 nonni come Tommaso Maestrelli e di Beppe Materazzi e uno zio come Marco, non poteva essere altrimenti.Auguri Alessio e che la Ternana sia solo un altro x.com