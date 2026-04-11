Sicilia addio discariche | nuovi termovalorizzatori entro il 2028

Il presidente della Regione Sicilia ha annunciato che entro il 2028 saranno operativi i due termovalorizzatori di Catania e Palermo. La comunicazione è avvenuta durante un evento alla Camera di commercio di Palermo, dove sono state illustrate le tappe necessarie per la realizzazione di queste strutture. L’obiettivo è eliminare le discariche nell’isola e migliorare il sistema di gestione dei rifiuti.

Il presidente della Regione Siciliana, Schifani, ha delineato oggi presso la Camera di commercio di Palermo le tappe per rendere operativi i termovalorizzatori di Catania e Palermo entro il 2028. L’obiettivo è trasformare la gestione dei rifiuti in un sistema di autosufficienza energetica e recupero di risorse, superando l’attuale modello basato sulle discariche. Durante il convegno dedicato alle nuove frontiere dell’energia tra sicurezza e transizione industriale, il commissario straordinario per la rete impiantistica integrata ha illustrato il percorso tecnico che porterà alla realizzazione di queste infrastrutture strategiche. La pianificazione è già in corso e prevede la consegna dei progetti di fattibilità tecnico-economica entro il prossimo 30 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, addio discariche: nuovi termovalorizzatori entro il 2028 Termovalorizzatori in Sicilia, Schifani: entro il 2028, operativi impianti a Palermo e CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto strategico per il futuro dell’isola Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato che... Termovalorizzatori a Catania e Palermo, l'annuncio di Schifani: "Operativi entro il 2028""Contiamo di rendere operativi entro il 2028 i due termovalorizzatori di Catania e di Palermo, un traguardo storico per la Sicilia".