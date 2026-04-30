Termovalorizzatori consegnato anche il progetto dell' impianto di Catania

Nella giornata di oggi sono stati consegnati i progetti di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori previsti a Palermo e Catania. I documenti sono stati consegnati rispettando i tempi stabiliti e rappresentano un passo importante nell’attuazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti. La consegna segna un passaggio chiave nella realizzazione della rete impiantistica prevista dal piano.

Sono stati consegnati, nel pieno rispetto dei tempi previsti, i progetti di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo e Catania, passaggio decisivo nell’attuazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e nella realizzazione della nuova rete impiantistica.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti, via libera dell'UE al piano della Sicilia: termovalorizzatori a Palermo e Catania Termovalorizzatori a Catania e Palermo, l'annuncio di Schifani: "Operativi entro il 2028""Contiamo di rendere operativi entro il 2028 i due termovalorizzatori di Catania e di Palermo, un traguardo storico per la Sicilia". Aggiornamenti e dibattiti Termovalorizzatore, Scarpino esce di scena: Terreno instabile e movimenti fino a 3 cm l’annoI dati satellitari hanno confermato criticità idrogeologiche incompatibili con un impianto di questo tipo: l’area della discarica Amiu esce dalle ipotesi. Restano, dunque, aperti il futuro del sito e ... lavocedigenova.it Termovalorizzatori e macchinari hi-tech: i nuovi impianti per superare la crisi dei rifiuti in PugliaSi parte da un dato, nel 2025 la raccolta differenziata ha raggiunto il 62%, calcolo effettuato sulla scorta di quanto trasmesso dai Comuni, ma che la Regione deve ancora certificare. Un fallimento. L ... quotidianodipuglia.it