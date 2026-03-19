Rifiuti via libera dell' UE al piano della Sicilia | termovalorizzatori a Palermo e Catania

L’Unione Europea ha dato il via libera al piano rifiuti della Sicilia, approvando in particolare i progetti di termovalorizzatori a Palermo e Catania. La decisione della Commissione Europea consente alla regione di procedere con la strategia di gestione dei rifiuti, puntando alla chiusura del ciclo ambientale. La conferma ufficiale è arrivata dalla direzione generale della politica regionale e urbana dell’UE.

La gestione dei rifiuti in Sicilia segna una svolta decisiva. La direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione Europea ha dato parere favorevole al Piano regionale dei rifiuti, sbloccando di fatto la strategia per la chiusura del ciclo ambientale nell'Isola. L’approvazione arriva a seguito del confronto avvenuto lo scorso novembre a Bruxelles tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e la commissaria europea per l'Ambiente, Jessika Roswall. Il Piano, atteso da anni, punta a completare la rete impiantistica regionale per favorire la raccolta differenziata e il riuso, superando definitivamente il sistema del conferimento in discarica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rifiuti, via libera dell'UE al piano della Sicilia: termovalorizzatori a Palermo e Catania Articoli correlati Il Tar Sicilia respinge ricorso sul piano rifiuti regionale. Schifani: "Avanti coi termovalorizzatori nell'interesse della collettività"Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione... Rifiuti, il Tar Sicilia respinge ricorso contro il Piano regionale: Schifani conferma i termovalorizzatoriLa massima corte amministrativa boccia l’azione legale di una società contro l’aggiornamento del Piano rifiuti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rifiuti via libera dell'UE al piano... Temi più discussi: RIFIUTI INERTI Rifiuti inerti, via libera all’ampliamento dell’impianto Sansone: conclusa la conferenza dei servizi; Quarta linea inceneritore di Torino, atteso via libera per progettazione definitiva; Gerbido, via libera alla quarta linea dell’inceneritore: nuova Tari e stop alle discariche nel 2035; Aree idonee: via libera dalla Giunta regionale al progetto di legge che completa il quadro normativo nazionale. Rifiuti, via libera dell'UE al piano della Sicilia: termovalorizzatori a Palermo e CataniaLa gestione dei rifiuti in Sicilia segna una svolta decisiva. La direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione Europea ha dato parere favorevole al Piano regionale dei rifiuti ... gazzettadelsud.it Emissioni, compensazioni, tari: via libera al progetto del nuovo inceneritoreFormalizzato il mandato a Trm per la realizzazione della quarta linea per potenziare la capacità dell'impianto del Gerbido di circa 250mila tonnellate di rifiuti entro il 2032. E intanto la strttura a ... rainews.it Due dipendenti della ditta rifiuti di #Giugliano sono finiti agli arresti domiciliari: secondo quanto ricostruito dalla Procura di Napoli Nord e dai militari della Forestale smaltivano illecitamente materiali speciali per conto terzi durante l’orario di lavoro. A incastrarli - facebook.com facebook Abbandono di rifiuti speciali, tre uomini denunciati x.com