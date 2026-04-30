Termovalorizzatore salta Scarpino e si fa largo l' ipotesi ex Colisa

La collina di Scarpino si sta spostando verso valle, rendendo il terreno inadatto alla costruzione del termovalorizzatore destinato allo smaltimento dei rifiuti della Liguria. A causa di questa situazione, si sta considerando l’ipotesi di spostare il progetto nell’area ex Colisa. La decisione è stata presa dopo le verifiche sulla stabilità del terreno nella zona di Scarpino, che ha portato a escludere questa località come possibile sito.

La collina di Scarpino si sta spostando verso valle, dunque il terreno non è sufficientemente solido per ospitare il termovalorizzatore che dovrà smaltire i rifiuti della Liguria. Questa, in sintesi, era stata la conclusione a cui era arrivata la relazione dell'Università di Firenze e.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Trasloca anche la festa del patrono. Si fa largo l’ipotesi della fieraInsieme ai mercati settimanali, anche la Fiera di San Giorgio, per quest’anno, dovrà trovare una nuova sede, per via degli interventi Atuss in via... Ariano come Avellino: campo largo, salta il candidato e sale lo scontroTempo di lettura: 2 minutiAnche ad Ariano Irpino il “campo largo” inciampa sul primo vero nodo politico: la scelta del candidato apicale della... Altri aggiornamenti Si parla di: Scarpino e il termovalorizzatore, le strade si separano. Termovalorizzatore, Scarpino esce di scena: Terreno instabile e movimenti fino a 3 cm l’annoI dati satellitari hanno confermato criticità idrogeologiche incompatibili con un impianto di questo tipo: l’area della discarica Amiu esce dalle ipotesi. Restano, dunque, aperti il futuro del sito e ... lavocedigenova.it Colpo di scena: Scarpino non si muove, torna l'ipotesi termovalorizzatore anche se maggioranza divisaSarà pubblicato entro il 15 aprile sul sito dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (Arlir) l'avviso pubblico per un partenariato pubblico-privato per progettare, realizzare e gestire il primo ter ... primocanale.it