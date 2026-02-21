Trasloca anche la festa del patrono Si fa largo l’ipotesi della fiera

La festa del patrono cambia location a causa dei lavori in corso in via Alfonso d’Este. La Fiera di San Giorgio, tradizione locale molto frequentata, dovrà spostarsi in un’altra zona della città. La decisione deriva dagli interventi Atuss che stanno rendendo impossibile l’allestimento nelle aree abituali. La questione coinvolge anche i mercati settimanali, che si stanno adattando alla situazione. La data della manifestazione resta confermata, ma la collocazione ancora non è stata ufficializzata.

Insieme ai mercati settimanali, anche la Fiera di San Giorgio, per quest'anno, dovrà trovare una nuova sede, per via degli interventi Atuss in via Alfonso d'Este. A prendete corpo è la possibilità di utilizzare l'area della Fiera di Ferrara per la prossima tradizionale manifestazione dedicata al patrono. Per questo si è tenuto nei giorni scorsi un sopralluogo in città del Comune di Ferrara, insieme alla Regione, le squadre della Protezione civile, Arpae e agli operatori dello spettacolo viaggiante della Fiera di San Giorgio, che da mesi stanno portando avanti rapporti con l'Amministrazione proprio per trovare soluzioni condivise che siano volte a realizzare la storica fiera del Santo Patrono, da sempre svolta nel quartiere di San Giorgio.