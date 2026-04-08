Ad Ariano Irpino, la coalizione che sostiene le elezioni comunali di maggio si trova ad affrontare il primo ostacolo concreto: la decisione sul candidato principale. Dopo aver annunciato il progetto di un fronte ampio, la questione della candidatura si è rivelata più complicata del previsto, portando a uno scontro tra le diverse fazioni coinvolte. La discussione si concentra ora sulla definizione di una figura condivisa per guidare la lista alle urne.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche ad Ariano Irpino il “ campo largo ” inciampa sul primo vero nodo politico: la scelta del candidato apicale della coalizioni chiamata alle amministrative di maggio. Nelle ultime ore, infatti, è definitivamente saltato il nome di Covotta, che fino a poco tempo fa sembrava poter rappresentare un punto di equilibrio tra le diverse anime della coalizione. La fumata nera certifica le difficoltà interne a uno schieramento che, almeno sulla carta, punta all’unità ma che nella pratica fatica a trovare una sintesi condivisa. Il venir meno della candidatura di Covotta riapre completamente il tavolo delle trattative, lasciando il campo largo senza un riferimento chiaro a poche settimane dalle scadenze decisive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ariano come Avellino: campo largo, salta il candidato e sale lo scontro

Leggi anche: Avellino, Santoro: "Il campo largo non può diventare il campo delle famiglie"

Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco!Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di...

Temi più discussi: Ariano, impasse nel campo largo. Grasso rilancia la sua disponibilità a candidarsi; Carmine Grasso candidato sindaco del centrosinistra ad Ariano Irpino: l’unità del Campo Largo sfida Ferrante; Scheda squadra PSB Irpinia; Maltempo, allagata la stazione di Ariano Irpino: treno bloccato e 400 passeggeri trasferiti in bus.

Ariano: Lega in campo con Liberi e Forti a sostegno di Mario FerranteL'obiettivo è restituire alla Valle dell’Ufita e alla città del tricolle un ruolo centrale ... msn.com

Avellino, troppi detenuti e pochi posti nelle carceri: è allarme sul Tricolle e a Sant’AngeloI tre istituti penitenziari della provincia di Avellino – Bellizzi Irpino, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi – sono sovraffollati ben oltre la capienza ... ilmattino.it

IrpiniaTv. . , : Ariano, nel campo largo sfuma Covotta ma il nome del candidato ancora non c'è. servizio di Nicoletta Caraglia #itv - facebook.com facebook