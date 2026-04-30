Termoli pulizia spiagge a nord | via ai lavori dopo le mareggiate

Dopo le recenti mareggiate, il sindaco di Termoli ha firmato un’ordinanza che ordina la pulizia della spiaggia a nord della città. Sono iniziati i lavori per rimuovere detriti e alghe accumulatisi sulla battigia, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni normali dell’area. L’intervento riguarda esclusivamente la zona situata nella parte nord della spiaggia, interessata dagli eventi meteorologici recenti.

? Cosa sapere Il sindaco Balice ha disposto la pulizia della spiaggia nord di Termoli tramite ordinanza 153.. L'intervento rimuove i detriti accumulati dalle recenti mareggiate per garantire la fruibilità del litorale.. L’ordinanza 153 firmata dal sindaco Balice ha dato il via operativo alle operazioni di pulizia sulla spiaggia nord di Termoli, subito dopo i sopralluoghi tecnici effettuati su tutto il lungomare per valutare i danni lasciati dalle recenti tempeste. Le scorse settimane di maltempo hanno infatti trasformato l’arenile in un deposito di detriti, con enormi accumuli di legname e materiale spiaggiato che hanno richiesto una risposta immediata da parte delle autorità cittadine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli, pulizia spiagge a nord: via ai lavori dopo le mareggiate Notizie correlate Tappeto di rifiuti sulle spiagge dopo le mareggiate, pulizia straordinaria alla “Spiaggia delle Tartarughe”Le recenti mareggiate hanno lasciato sulle spiagge del litorale domizio una quantità impressionante di rifiuti, in particolare plastici, creando un... Spiagge libere, al via i lavori di pulizia e manutenzione: divieto di accesso ai bagnanti dal Sale all'AccademiaPartiranno la prossima settimana i lavori di manutenzione ordinaria delle spiagge libere livornesi non affidate in concessione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pulizia arenili, il Comune parte dal lungomare Nord: via alle operazioni dopo il maltempo; Studenti protagonisti del progetto Nauticinblu per la tutela del mare; Campomarino, spiagge ripulite dopo le mareggiate: il Comune accanto alle imprese turistiche; NauticinBlu: da MareVivo l’iniziativa per promuovere la cultura dell'ambiente marino. Maltempo, al via pulizia spiaggia nord a TermoliPartono sulla spiaggia di Termoli le operazioni di pulizia a nord della città in vista della stagione estiva. (ANSA) ... ansa.it Termoli, stop ai rifiuti sulle spiaggePulizia straordinaria delle spiagge invase dai detriti, a Termoli. Lo ha disposto il sindaco Nico Balice con ordinanza n. 194 del 13 giugno, derogando alle prescrizioni sugli orari di pulizia degli ... rainews.it Nel centro storico di Termoli il tempo si ferma. Il sole scalda le pietre, i gatti si godono l’ultimo raggio e il mare respira lento. Questa è la nostra idea di felicità. #Termoli #BorgoAntico #VitaLenta #TramontoItaliano #Molise - facebook.com facebook Si chiude con successo la prima fase di addestramento per il Cacciamine #Termoli. Grazie alla guida degli istruttori del Centro Addestramento Guerra di Mine ( #MARICENDRAG), l’equipaggio ha terminato una intensa fase di addestramento. Dalla navigazion x.com