La prossima settimana inizieranno i lavori di pulizia e manutenzione sulle spiagge libere di Livorno non affidate in concessione. Durante le operazioni, l’accesso ai bagnanti sarà vietato dall’area del Sale fino all’Accademia. Le attività di intervento riguarderanno le zone libere che richiedono interventi per la cura della spiaggia e la sicurezza dei visitatori.

Partiranno la prossima settimana i lavori di manutenzione ordinaria delle spiagge libere livornesi non affidate in concessione. Si tratta di interventi di pulizia e sistemazione degli arenili calendarizzati da lunedì 30 marzo al 3 aprile e nei giorni 7,8,9 e 10 aprile: interessate la Spiaggia del Sale, l'Arenile del Felciaio e e l'Arenile e Bedrock del Lazzaretto, meglio nota come Spiaggia dell’Accademia. “Gli interventi - fanno sapere dall'amministrazione comunale - consisteranno nel ripristino dell’area e dei percorsi, al fine di rendere maggiormente fruibili gli arenile e gli accessi. Nelle giornate indicate, l'accesso alle aree interessate dal cantiere sarà limitato, per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi, interdetto quello ai bagnanti”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Spiagge libere, al via i lavori di pulizia e manutenzione: divieto di accesso ai bagnanti dal Sale all'Accademia

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