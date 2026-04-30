? Cosa sapere Antonella Salvatore presenta il libro Il bambino dagli occhi d’inchiostro il 5 maggio a Termoli.. L'incontro alla biblioteca G. Perrotta analizza i traumi dei minori tra Afghanistan e Africa Centrale.. Martedì 5 maggio alle ore 17, la biblioteca comunale G. Perrotta di Corso Fratelli Brigida 88 ospiterà Antonella Salvatore per presentare il libro Il bambino dagli occhi d’inchiostro, tredicesimo appuntamento della rassegna Autori in Biblioteca a Termoli. La narrazione, curata dalla giornalista locale, apre una finestra su realtà geografiche distanti tra loro ma unite da ferite comuni: dall’Afghanistan all’Africa Centrale. In questo percorso letterario, che vedrà la partecipazione di Angela Rusciano della Fidapa di Termoli come relatrice e mediatrice, emergono i volti di chi la fanciullezza non può esercitare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli: Antonella Salvatore presenta il libro sui traumi dei minori

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