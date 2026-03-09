Bambini del bosco sono stati oggetto di attenzione da parte di psichiatri che esprimono preoccupazione per il crollo della dignità del Tribunale dei minori. Secondo loro, anni di studi sui minori sembrano essere stati messi da parte in recenti decisioni che attaccano il legame tra bambino e madre. Vittorino Andreoli, psicanalista, ha dichiarato che questa situazione può favorire lo sviluppo di gravi disturbi mentali.

«Attaccare il legame bambino-madre pone le condizioni che possono favorire un grave disturbo mentale »: Vittorino Andreoli, grande psicanalista, in un’intervista rilasciata alla Stampa fa delle affermazioni molto chiare. Che mettono il sigillo a un’insieme di posizioni scriteriate e ideologizzate che in questi giorni si sono ascoltate al solo scopo di attaccare la premier che sul tema non da oggi ha dimostrato grande sensibilità. Sempre mettendo al primo posto l’interesse primario del bambini, sottratti da novembre a un situazione di sostanziale serenità. Andrioli: “ Qui è crollata la dignità del Tribunale dei minori”. Dunque, in attesa dell’ispezione del ministro Nordio, Andreoli ha poi aggiunto: «Bisogna che si fermino e che stabiliscano quali sono le esigenze profonde dei bambini: prima di tutto devono stare con madre e padre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bambini del bosco, psichiatri sgomenti: “E’ crollata la dignità del Tribunale dei minori”. “Buttati anni di studi sui minori”

