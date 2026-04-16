L’amministrazione comunale di Castelnuovo Magra ha portato a termine lavori di sistemazione stradale e installazione di nuove reti tecnologiche. Gli interventi, inizialmente previsti nel programma elettorale per il 2024, hanno visto una spesa complessiva superiore ai 400 mila euro. Questa cifra comprende le diverse opere di miglioramento realizzate nel territorio comunale.

L’amministrazione di Castelnuovo Magra ha completato un ciclo di interventi stradali che ha superato l’investimento originariamente pianificato nel programma elettorale del 2024, raggiungendo una cifra complessiva superiore ai 400 mila euro. L’operazione si è inserita in un contesto di profonda trasformazione delle infrastrutture sotterranee del territorio, dopo che la necessità di potenziare le reti tecnologiche e idriche ha imposto una riprogrammazione dei lavori di pavimentazione. La gestione strategica tra manutenzione e potenziamento tecnologico. Il percorso che ha portato alla realizzazione degli ultimi cantieri di asfaltatura non è stato lineare, ma frutto di una complessa gestione tecnica volta a evitare sprechi di denaro pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelnuovo Magra: 400mila euro per strade e nuove reti tecnologiche

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